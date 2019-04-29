Неизвестный мужчина поменял электронный пароль и логин в личном кабинете к базе, сменил данные генерального директора и, находясь в офисе пытался снять с расчетного счета фирмы денежные средства...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Щукино задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество.В полицию с заявлением обратился руководитель одной из столичных фирм. Он сообщил, что неизвестный мужчина поменял электронный пароль и логин в личном кабинете к базе ФНС его организации, а так же сменил данные генерального директора и, находясь в офисе банка на улице Расплетина, пытался снять с расчетного счета фирмы денежные средства в размере 1,6 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в офисе банка. Установлено, что подозреваемый является сотрудником фирмы и имел доступ к личному кабинету. По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Щукино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56