Общий вес изъятого героина составил около 3 килограммов 800 граммов...

«Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативникам поступила информация о 26-летнем приезжем из ближнего зарубежья, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы и области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на Новодачной улице. При личном досмотре в его сумке полицейские обнаружили три свертка с веществом в виде порошка и комков. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 300 граммов.Далее при проведении обыска по месту временного проживания подозреваемого обнаружены электронные весы, кофемолка, упаковочный материал, а также емкость с веществом, в котором задержанный предположительно разбавлял наркотическое средство. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой около 3, 5 кг.Общий вес изъятого героина составил около 3 килограммов 800 граммов.Как предполагает следствие, подозреваемый получал крупные партии наркотиков, разбавлял их сахаром и чаем, фасовал и делал «закладки».Следствием ОМВД России по району Северный г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве