Нападающий Спартака Педро Роша, находящийся в аренде у бразильского Крузейро, забил свой первый мяч за новый клуб Педро отличился в матче чемпионата Бразилии с Фламенго.

Нападающий "Спартака" Педро Роша, находящийся в аренде у бразильского "Крузейро", забил свой первый мяч за новый клуб Педро отличился в матче чемпионата Бразилии с "Фламенго".В первом тайме Педро Роша убежал один на один кс вратарем "Фламенго" и поразил цель. Однако в дальнейшем клуб Роши проиграл 1:3. Педро провел на поле 60 минут.Это был первый матч Роши за "Крузейро" в чемпионате страны. Ранее он дважды выходил на поле в матчах первенства штата Минас-Жераис. Арендный договор Роши рассчитан до конца 2019 года.