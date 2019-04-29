Компания Group-IB привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса Голос. Дети, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу

Компания Group-IB привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса Голос. Дети, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Как отмечается, Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований.Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками, — сообщили там.Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил пересмотра системы голосования на шоу Голос. Дети.Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, стала победительницей конкурса Голос. Дети на Первом канале. В пресс-службе телеканала заявили, что во время голосования в финале были отмечены некоторые аномальности, в связи с чем была назначена проверка.