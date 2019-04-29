Телеведущая
рассказала, как победить неуверенность в себе. Юлия
Барановская призналась, что раньше подружки считали ее некрасивой.
Телеведущая
рассказала, как победить неуверенность в себе. Юлия
Барановская призналась, что раньше подружки считали ее некрасивой.
Оказывается,
приятельницы знаменитости называли ее "страшненькой" и пытались привить
комплексы. Об этом ведущая программы "Мужское/Женское" Первого
канала сообщила, выступая в ходе передачи "Модный приговор".
Экс-супруга футболиста
Андрея Аршавина рассказала, что подруги ее травили: называли ее
непривлекательной и сомневались, что ей удастся устроить свою женскую судьбу. "Мне
мои подружки в школе говорили: "Господи, какая же ты у нас страшненькая. Вот не
знаем, что с тобой сделать нужно, чтобы кому-нибудь тебя пристроить, хоть в
какие-то руки отдать. Не раз и не два мне это говорили", – цитирует Юлию
Барановскую
Телеведущая подчеркнула, что такие люди необъективны и погрязли в
собственных комплексах. Она
посоветовала героине программы, которая испытывает комплексы из-за внешности,
не слушать чужих советов и любить себя.
Отметим, Юлия Барановская часто
становится героиней светской хроники благодаря выбору стильных нарядов. Пользователи
Сети разделились на два лагеря: одни считают Юлию Барановскую образцом стиля,
другие же, напротив, полагают, что телезвезда одевается безвкусно.
Напомним, после развода с Андреем Аршавиным на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей. Ей не раз приписывали романы с известными коллегами. В частности, ходили слухи, что встречается с Максимом Галкиным, но они не подтвердились.