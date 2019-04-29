Телеведущая рассказала, как победить неуверенность в себе. Юлия Барановская призналась, что раньше подружки считали ее некрасивой.

Телеведущаярассказала, как победить неуверенность в себе. ЮлияБарановская призналась, что раньше подружки считали ее некрасивой.Оказывается,приятельницы знаменитости называли ее "страшненькой" и пытались привитькомплексы. Об этом ведущая программы "Мужское/Женское" Первогоканала сообщила, выступая в ходе передачи "Модный приговор".Экс-супруга футболистаАндрея Аршавина рассказала, что подруги ее травили: называли еенепривлекательной и сомневались, что ей удастся устроить свою женскую судьбу. "Мнемои подружки в школе говорили: "Господи, какая же ты у нас страшненькая. Вот незнаем, что с тобой сделать нужно, чтобы кому-нибудь тебя пристроить, хоть вкакие-то руки отдать. Не раз и не два мне это говорили", – цитирует ЮлиюБарановскуюТелеведущая подчеркнула, что такие люди необъективны и погрязли всобственных комплексах. Онапосоветовала героине программы, которая испытывает комплексы из-за внешности,не слушать чужих советов и любить себя.Отметим, Юлия Барановская частостановится героиней светской хроники благодаря выбору стильных нарядов. ПользователиСети разделились на два лагеря: одни считают Юлию Барановскую образцом стиля,другие же, напротив, полагают, что телезвезда одевается безвкусно.Напомним, после развода с Андреем Аршавиным на серьезные отношения пока не решилась. Звезда одна воспитывает троих детей. Ей не раз приписывали романы с известными коллегами. В частности, ходили слухи, что встречается с Максимом Галкиным, но они не подтвердились.