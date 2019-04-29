Молодой человек, расстрелявший людей в синагоге в Калифорнии, подражал убийце, устроившему бойню в мечети в Новой Зеландии. Об этом стало известно из манифеста, который 19-летний американец загрузил в Сеть перед нападением. Он убил одну из прихожанок синагоги и ранил трех человек, включая 8-летнюю девочку.

Молодой человек, расстрелявший людей в синагоге в Калифорнии, подражал убийце, устроившему бойню в мечети в Новой Зеландии. Об этом стало известно из манифеста, который 19-летний американец загрузил в Сеть перед нападением. Он убил одну из прихожанок синагоги и ранил трех человек, включая 8-летнюю девочку. Свое нападение он устроил в Песах - важнейший праздник для евреев, посвященный исходу из Египта."От всего сердца верю, мы это преодолеем" – слова песни, известной в США как гимн борцов за гражданские права, звучали ночью после стрельбы в синагоге в городе Поуэй. Больше тысячи человек самой разной веры собрались в пресвитерианской церкви в Сан-Диего, неподалеку от места нападения. Многие из тех, кто пришел, говорили: больше всего пугает, что за этой атакой стоял абсолютно обычный 19-летний парень из хорошей калифорнийской семьи, которого знали как талантливого пианиста.На этом видео Джон Эрнест, устроивший нападение на синагогу, за четыре года до теракта. Играет собственную вариацию на произведение Шопена. В этом году он должен был поступить в Калифорнийский университет.Но молодой человек взял винтовку AR-15, надел бронежилет и каску, сел в автомобиль и направился в синагогу "Хабад". Вторым человеком, которого Эрнест увидел в здании, оказался раввин."Я услышал громкий звук, развернулся и столкнулся лицом к лицу с этим террористом. Он держал винтовку и смотрел прямо на меня. Он сразу начал стрелять. Я поднял руки, и мне оторвало оба указательных пальца. Но он продолжил стрелять и убил Лори Кей, застрелил ее на месте. Я развернулся и увидел группу детей в зале, там была и моя внучка. Я просто побежал к ним, я даже не заметил, что у меня нет пальцев. Я собрал всех детей и вывел их. Потом вернулся в синагогу и вывел всех оставшихся", — вспоминает раввин Израэль Годстайн.Спас людей один из посетителей синагоги. Оскар Стюарт рассказывает, что просто напугал преступника:"Я подбежал к нему в момент, когда он стрелял. И я наорал на него. Сказал что-то вроде: "Сукин сын, я убью тебя". Он выронил оружие и убежал, а я погнался за ним до машины. Но я рад, что рядом оказался офицер пограничной службы, который и задержал его. Потому что, если бы не он, возможно, меня бы подстрелили".В результате атаки погиб один человек и были ранены трое, но преступник планировал убить куда больше людей. Перед нападением он разместил в Сети манифест, в котором заявил, что последует примеру двух террористов. Первый — Брентон Таррант, который в прошлом месяце устроил стрельбу в мечети в Новой Зеландии – ее жертвами стали 50 человек. Второй – Роберт Бауэрс, расстрелявший прихожан синагоги "Древо жизни" в Питтсбурге полгода назад. Там погибли 11 человек. Как и новозеландский террорист, Эрнест пытался транслировать свое нападение в Facebook, но трансляция не состоялась. Эксперты говорят – теперь стоит ждать целую волну подражателей."Один что-то делает, начинается цепная реакция. В каком-то смысле это люди-нарциссисты. Понимают, что таким образом можно прославиться и прозвучать, даже если на короткий момент, весь мир про тебя узнает. Для нарцисссизма свойственна идея расового превосходства", — комментирует случившееся президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.Есть еще один момент – и новозеландский террорист, и Джон Эрнест разместили сообщение о готовящейся атаке но форуме 8chan в разделе про политику – там активно общаются сторонники разных радикальных идеологий. Оба преступника именно туда выложили обстоятельно написанные манифесты, в которых заявили, что их цель – бороться за чистоту западной расы. Оба собрали целые толпы поклонников, их манифесты переводят на разные языки в попытке вдохновить новых подражателей. В России 8chan заблокирован, однако на Западе доступен. Как говорят аналитики, подобные атаки только привлекают на форум новых посетителей.