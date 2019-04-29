За океаном состоялся один матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором Бостон Брюинз на своей площадке встречался с Коламбус Блю Джеккетс. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу пиджаков.

За океаном состоялся один матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором "Бостон Брюинз" на своей площадке встречался с "Коламбус Блю Джеккетс". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "пиджаков".Главным героем в составе "Коламбуса" стал российский нападающий Артемий Панарин, который стал автором трех набранных очков. Его результативность в матче — главный фактор победы "джекетс". Бостонцы дважды выходили вперед в матче усилиями Мэтта Грызлика и Давида Пастрняка, но Панарин каждый раз сравнивал счет, переведя матч своими голами в овертайм.В дополнительное время Панарин стал автором голевого паса на Мэтта Дюшейна, забившего решающую победную шайбу.Благодаря победе во втором матче серии "Коламбус" сравнял счет (1:1). Теперь противостояние переезжает в Коламбус, где состоится два ближайших поединка. Следующий матч команд состоится 1 мая.В еще одном матче дня "Даллас Старз" также сравняли счет в серии плей-офф НХЛ против "Сент-Луис Блюз". Вторая встреча серии завершилась со счетом 4:2 в пользе "звезд". В серии 1:1, команды переезжают в Даллас.