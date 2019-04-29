Отец и два брата предполагаемого организатора взрывов на Шри-Ланке убиты в перестрелке на востоке Шри-Ланки.

Отец и два брата предполагаемого организатора взрывов на Шри-Ланке убиты в перестрелке, сообщает Reuters. В недавно распространенном видео они призывали "убивать всех неверных". Родственники террористов погибли во время штурма силовиками их убежища. Вместе с Зайне и Рильваном Хашимом, а также их отцом Мохаммедом силами безопасности убиты еще 12 человек.Ранее в пасхальное воскресенье по григорианскому календарю по стране прокатилась серия из восьми взрывов. В результате подрыва в трех церквях и четырех отелях погибли 250—260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Власти взяли под стражу более 100 человек, включая иностранцев из Сирии и Египта. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.В пятницу, 26 апреля, в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай прогремели три новых взрыва. После этого полиция ввела комендантский час на востоке острова. Сообщалось также, что сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки попали под обстрел в ходе совместного рейда по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. В воскресенье, 28 апреля, полиция Шри-Ланки задержала еще двух подозреваемых в причастности к взрывам.