Гибелью манекенщика омрачился последний день 47-й недели моды в бразильском Сан-Паулу - 26-летний Талес Соарес (или Котта) рухнул на подиум на первых секундах показа одежды дизайнера Игоря Бастоса.

Гибелью манекенщика омрачился последний день 47-й недели моды в бразильском Сан-Паулу — 26-летний Талес Соарес (или Котта) рухнул на подиум на первых секундах показа одежды дизайнера Игоря Бастоса, сообщает Folha de S.Paulo. Снимавшие на видео зрители восприняли инцидент как часть презентации и спохватились только тогда, когда к модели устремились медики.Неординарный случай — первый в истории модных показов, как отмечают местные СМИ, — произошел около семи часов вечера в субботу, 27 апреля. Первоначально появилась версия, что Соарес запутался в длинных шнурках и при падении ударился головой, однако на записи видно, что манекенщику стало плохо, он потерял ориентацию в пространстве и повалился ничком, после чего его начало трясти, а изо рта пошла пена.Примерно через четыре минуты потерявшего сознание молодого человека перенесли на носилках в раздевалку, а оттуда доставили в госпиталь, но усилия врачей оказались тщетны — Соарес скончался. Известие быстро облетело зал, и перед показом одежды модного дома Piet была объявлена минута молчания.Коллеги скончавшегося отметили, что перед выходом на подиум он хорошо выглядел, но заметно нервничал и сетовал на голод: Талес был вегетарианцем, а организаторы показа не предусмотрели подходящих блюд.