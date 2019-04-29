Неполноценный сон и стресс на работе могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал EurekAlert.

Неполноценный сон и стресс на работе могут привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает портал EurekAlert.Ученые проанализировали данные 1959 человек в возрасте от 25 до 60 лет, страдающих либо от диабета, либо от гипертензии. Выяснилось, что гипертензия, отягощенная стрессом и недосыпом, в 3 раза увеличивает кардиологические риска. Нервное перенапряжение приводит к увеличению риска в 1,6 раз, плохой сон – 1,8 раза. Исследование длилось 18 лет. Его результаты опубликованы в журнале Европейского кардиологического общества European Journal of Preventive Cardiology.Стрессом на работе ученые посчитали ситуацию, когда к сотрудником предъявляются повышенные требования, но у них нет полномочий что-то решать.В статье приводятся рекомендацию по управлению стрессом. Так, обязательно заниматься спортом, отвлекаться от работы на 10-15 минут, следить за весом и налаживать социальные связи.