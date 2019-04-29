В воскресенье, 28 апреля, скончался советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор Ильюшина Генрих Новожилов. Он умер на 94-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

В воскресенье, 28 апреля, скончался советский и российский авиаконструктор, бывший генеральный конструктор "Ильюшина" Генрих Новожилов. Он умер на 94-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.Генрих Васильевич Новожилов, родился 27 октября 1925 года в Москве. Должность главного конструктора и первого заместителя генерального конструктора Сергея Ильюшина занимал с 1964 года. В 1970 году был назначен генеральным конструктором, ответственным руководителем предприятия.Новожилов как инженер-конструктор участвовал в создании пассажирского самолета Ил-14, штурмовика Ил-40, реактивного бомбардировщика Ил-46. Был ведущим инженером по разработке бомбардировщика Ил-54. Является создателем самолетов Ил-76 и Ил-96. При участии Новожилова были созданы Ил-96МО (опытный самолет с американскими двигателями и оборудованием) и Ил-96Т (грузовой), Ил-103 (легкий многоцелевой), Ил-114, Ил-114-100.Академик Академии наук СССР, затем РАН (избран в 1984 году). Доктор технических наук (1975), профессор, дважды Герой Социалистического Труда (1971, 1981), лауреат Ленинской премии (1970), а также ряда других премий. Награжден многими орденами и медалями.