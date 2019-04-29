Сотрудники полиции установили личность мужчины, открывшего стрельбу в синагоге города Поуэй (США, округ Сан-Диего штата Калифорния). Это белый 19-летний мужчина по имени Джон Ирнест, проживавший в Сан-Диего. Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу.

Сотрудники полиции установили личность мужчины, открывшего стрельбу в синагоге города Поуэй (США, округ Сан-Диего штата Калифорния). Это белый 19-летний мужчина по имени Джон Ирнест, проживавший в Сан-Диего. Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу.Ранее этот человек был назван одним из подозреваемых по делу о пожаре, который вспыхнул в марте текущего года в синагоге одного из близлежащих городов. По последним данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека. Одна из пострадавших от полученных ранений скончалась. Мэр города Поуэй Стив Вос назвал произошедшее "преступлением на почве ненависти", сообщает ТАСС.По данным СМИ, за несколько часов до нападения на синагогу на популярном у радикалов и экстремистов интернет-сайте было размещено письмо с антисемитскими высказываниями, подписанное именем задержанного по подозрению в совершении этого преступления, передает РИА Новости. Так, в тексте говорится, что автора "вдохновили" напавший на питтсбургскую синагогу Роберт Боуэрс и Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Также он заявляет, что не является сторонником президента США Дональда Трампа из-за его поддержки Израиля. Телеканал CNN сообщает со ссылкой на шерифа Сан-Диего, что власти знают о письме и изучают его.В субботу, 27 апреля, в синагоге отмечали последний день праздника Песах, посвященного исходу евреев из Египта, напоминает телеканал "Россия 24".