Голосование проводят досрочно, потому что в середине февраля премьер Педро Санчес распустил действующий парламент после того, как он заблокировал бюджет на 2019 год.

Голосование проводят досрочно, потому что в середине февраля премьер Педро Санчес распустил действующий парламент после того, как он заблокировал бюджет на 2019 год.За последние три года эти выборы станут четвёртыми, отмечает телеканал "Россия 24". Основные конкуренты правящих социалистов — правоцентристская Народная партия. Участки откроются в 9 утра по местному времени, в Москве будет 10 утра.