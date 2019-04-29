Из незаконного оборота изъяли более 1400 граммов наркотиков
Из незаконного оборота изъяли более 1400 граммов наркотиков
В УМВД России по Владимирской области подвели итоги первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который проводили в весной этого года.
В полицию поступило больше 70-ти обращений, из которых более 50-ти были о фактах незаконного оборота запрещенных веществ.
В результате проверки полученных сообщений, а также более двух сотен объектов и мест массового пребывания молодежи выявили 9 административных правонарушений и 11 преступлений, связанных с наркотиками.
Так, благодаря бдительности жителей Камешковского района правоохранители обнаружили настоящую нарколабораторию в одном из местных посёлков. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 1400 граммов наркотиков.