Из незаконного оборота изъяли более 1400 граммов наркотиков

Из незаконного оборота изъяли более 1400 граммов наркотиковВ УМВД России по Владимирской области подвели итоги первого этапа антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», который проводили в весной этого года.В полицию поступило больше 70-ти обращений, из которых более 50-ти были о фактах незаконного оборота запрещенных веществ.В результате проверки полученных сообщений, а также более двух сотен объектов и мест массового пребывания молодежи выявили 9 административных правонарушений и 11 преступлений, связанных с наркотиками.Так, благодаря бдительности жителей Камешковского района правоохранители обнаружили настоящую нарколабораторию в одном из местных посёлков. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 1400 граммов наркотиков.