В Калгари (провинция Альберта, Канада) из-за сильного снегопада произошло почти 130 дорожно-транспортных происшествий. Пока не сообщается точное число пострадавших, но их около нескольких десятков.

В Калгари (провинция Альберта, Канада) из-за сильного снегопада произошло почти 130 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные в воскресенье, 28 апреля, сообщил телеканал CTV.Как уточняют местные правоохранители, за последние сутки было зафиксировано 127 аварий. Пока не сообщается точное число пострадавших, но их около нескольких десятков, передает ТАСС. В ДТП попал пассажирский автобус, перевернувшийся в результате заноса. В момент аварии в нем находились 15 человек. Несколько пассажиров были госпитализированы.По прогнозам метеорологов Канады, в Калгари за сутки выпало до 15 сантиметров снега.