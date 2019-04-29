В ближайшее время там поставят 40 дополнительных контейнеров для мусора

В ближайшее время там поставят 40 дополнительных контейнеров для мусораВсю неделю накануне Пасхи владимирские коммунальные службы приводили в порядок кладбище «Улыбышево». Учитывая, что там почти 150 тысяч захоронений, большую часть которых посещают родные усопших, мусора с осени скопилось очень много.Работники «Благоустройства» за неделю расчистили 30 контейнерных площадок на кладбище и ликвидировали 6 стихийных свалок. Кроме того, с территории кладбища вывезли кучи прошлогодней листвы и сухих веток, в том числе из района «татарского кладбища» и новых участков в Высоково.Судя по ситуации и кучам мусора, контейнеров на кладбище сильно не хватает. Директор МКУ «Благоустройство» Леонид Фоменко обещал, что в этом году приобретут не меньше 40 новых мусорных контейнеров для кладбища. 3 дополнительных установили ещё в марте.