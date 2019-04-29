Дорожные полицейские и добровольцы в очередной раз напомнили горожанам о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели на улицах города акцию «Пешеход и переход». К участию в мероприятии пригласили представителей народной дружины.Дорожные полицейские совместно с добровольцами провели рейд вблизи пешеходных переходов на самых оживленных участках городских трасс. В ходе мероприятия инспекторы ДПС обращались к пешеходам и водителям транспортных средств с напоминанием о важности соблюдения Правил дорожного движения при пересечении проезжей части и необходимости быть вежливыми по отношению к другим участникам движения.Всем участникам акции полицейские и дружинники вручали фликиры - световозвращающие значки, помогающие быть пешеходам более заметными в темное время суток и в условиях плохой Участники дорожного движения, в свою очередь, благодарили инспекторов и дружинников за проявленную заботу.