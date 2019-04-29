Школьницу положили в спецклинику

Школьницу положили в спецклиникуЖителя Ковровского района подозревают в половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.При осмотре девочки, которой едва исполнилось 14 лет, доктора констатировали беременность. Выяснилось, что она имела близкие отношения с 20-летним парнем.Несовершеннолетняя 2 года состоит на профилактических учётах, в том числе в связи с постоянными уходами из дома, а также врачей по поводу расстройства поведения и пристрастия к спиртному. Мама девочки с воспитанием дочки не справляется.Девочку сначала поместили под контроль специалистов социально-реабилитационного центра, а затем в спецклинику.Расследование уголовного дела продолжается.