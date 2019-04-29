Автомобиль он бросил в лесу

Автомобиль он бросил в лесуВ Коврове сбили двоих детей, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Их госпитализировали с травмами.Утром 29 апреля на улице Маяковского водитель автомобиля Mitsubishi Pajero сбила 9-летнюю девочку. У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы лица.Через час аналогичная авария произошла на улице Муромской. Водитель машины Fiat Albea не остановился на «зебре» и сбил 13-летнего школьника. Водитель иномарки скрылся с места происшествия. Через час правоохранители обнаружили автомобиль в лесу, а позже задержали и водителя. Выяснилось, что у него нет водительских прав.