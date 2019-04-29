Зима ненадолго вернулась и в Красноярск. Снегопад длился всю ночь, а к утру на дорогах образовалась каша. Машины встали в пятибалльных пробках.

Зима ненадолго вернулась и в Красноярск. Снегопад длился всю ночь, а к утру на дорогах образовалась каша. Машины встали в пятибалльных пробках.Водителям рекомендуют пользоваться общественным транспортом, сообщает телеканал "Россия 24". С последствиями непогоды борются десятки единиц техники. Нужно торопиться, пока осадки не превратились в гигантские лужи.Сегодня в городе потеплеет до 13 градусов, а завтра будет уже плюс 20.