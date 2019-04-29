Похищенное имущество изъято полицейскими и в ближайшее время будет возвращено собственнице.

В середине апреля текущего года в полицию обратилась 46-летняя местная жительница, сообщившая о хищении телевизора из её квартиры. Сумма ущерба составила 13 000 рублей.Полицейские провели осмотр места происшествия и опрос возможных очевидцев, в результате чего установили, что к совершению кражи может быть причастен сын потерпевшей.Подозреваемый, 21-летний безработный житель Покрова, был задержан полицейскими и дал признательные показания, пояснив, что продал телевизор неизвестному мужчине за 2000 рублей.Сотрудники полиции установили местонахождение и изъяли похищенное имущество. В ближайшее время оно будет возвращено собственнице.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).