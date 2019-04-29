Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей

Сумма ущерба составила 13 тысяч рублейВ середине апреля этого года в полицию обратилась 46-летняя жительница Петушинского района. У женщины украли телевизор из её квартиры. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.Правоохранители провели осмотр места происшествия и опрос возможных свидетелей, в результате чего установили, что к совершению кражи может быть причастен сын потерпевшей.Подозреваемого, 21-летнего безработного житель Покрова, задержали. Он во всем признался, рассказав, что продал телевизор неизвестному мужчине за 2 тысячи рублей.Полицейские установили местонахождение и изъяли похищенное имущество. В ближайшее время его вернут собственнице.Пресс-служба УМВД России по Владимирской области сообщает, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело за кражу.