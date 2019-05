В американском городе Сиэтле в результате падения строительного крана погибли четыре человека, еще трое пострадали.

В американском городе Сиэтле в результате падения строительного крана погибли четыре человека, еще трое пострадали.По информации пожарного департамента города, кран рухнул на проезжую часть, повредив пять автомобилей, передает ТАСС. Информации о причинах инцидента не поступало. РИА Новости уточняет, что, по данным местных властей, погибшие — двое находившихся в кабине упавшего крана мужчин, а также женщина и мужчина, находившиеся в разных автомобилях.The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt— Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 27 апреля 2019 г.