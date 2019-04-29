В апреле во всероссийских субботниках, организованных партийным проектом ЕР Чистая страна, приняли участие почти 1,2 миллиона человек из 80 регионов страны. По словам главы думского комитета по охране окружающей среды, координатора партпроекта Владимира Бурматова, привести в порядок города и поселки вышли также 65 тысяч депутатов разных уровней.

В апреле во всероссийских субботниках, организованных партийным проектом "ЕР" "Чистая страна", приняли участие почти 1,2 миллиона человек из 80 регионов страны. По словам главы думского комитета по охране окружающей среды, координатора партпроекта Владимира Бурматова, привести в порядок города и поселки вышли также 65 тысяч депутатов разных уровней.Самые массовые акции прошли в Башкирии, Волгоградской иКемеровской областях, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. По словамБурматова, субботники состоялись и на тех местах, которые будут благоустроенылетом в рамках партийного проекта "Городская среда" – в зонах отдыха,на детских и спортивных площадках.Несмотря на то, что акция проведена в федеральном форматевпервые, она вызвала большой отклик среди людей. Парламентарий отметил, что насубботники приходили целыми семьями."Самому младшему участнику было всегодва года, а самому старшему исполнилось 104 года – ветеран ВеликойОтечественной войны, фронтовик с боевыми наградами привел на субботникправнуков", – рассказал единоросс.На этом субботники не заканчивается: большое количествомероприятий запланировано на май и июнь. Это объясняется тем, что в некоторыхрегионах в силу непростых климатических условий только начал сходить снег.Бурматов пообещал, что количество участников акции будет значительно больше.Ранее писали об итогах Недели экологии,проведенной "Единой Россией". Общественные приемные премьер-министра,главы партии Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий. Вних приняли участие более 60 тысяч человек, многие граждане высказали свои идеипо улучшению экологической ситуации в регионах.Напомним, партпроект "Единой России" "Чистаястрана" объединяет усилия партии, органов власти, общественников, специалистов,волонтеров и местных жителей для решения проблем на местах. Речь идет оликвидации незаконных свалок, повышении качества питьевой воды, снижении выбросов с предприятий. Кроме того, активисты пристально следят за соблюдениемэкологического законодательства.