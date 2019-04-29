В апреле во всероссийских субботниках, организованных партийным проектом ЕР Чистая страна, приняли участие почти 1,2 миллиона человек из 80 регионов страны. По словам главы думского комитета по охране окружающей среды, координатора партпроекта Владимира Бурматова, привести в порядок города и поселки вышли также 65 тысяч депутатов разных уровней.
В апреле во всероссийских субботниках, организованных партийным проектом "ЕР" "Чистая страна", приняли участие почти 1,2 миллиона человек из 80 регионов страны. По словам главы думского комитета по охране окружающей среды, координатора партпроекта Владимира Бурматова, привести в порядок города и поселки вышли также 65 тысяч депутатов разных уровней.
Самые массовые акции прошли в Башкирии, Волгоградской и
Кемеровской областях, а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии. По словам
Бурматова, субботники состоялись и на тех местах, которые будут благоустроены
летом в рамках партийного проекта "Городская среда" – в зонах отдыха,
на детских и спортивных площадках.
Несмотря на то, что акция проведена в федеральном формате
впервые, она вызвала большой отклик среди людей. Парламентарий отметил, что на
субботники приходили целыми семьями.
"Самому младшему участнику было всего
два года, а самому старшему исполнилось 104 года – ветеран Великой
Отечественной войны, фронтовик с боевыми наградами привел на субботник
правнуков", – рассказал единоросс.
На этом субботники не заканчивается: большое количество
мероприятий запланировано на май и июнь. Это объясняется тем, что в некоторых
регионах в силу непростых климатических условий только начал сходить снег.
Бурматов пообещал, что количество участников акции будет значительно больше.
Ранее писали об итогах Недели экологии,
проведенной "Единой Россией". Общественные приемные премьер-министра,
главы партии Дмитрия Медведева провели около 750 тематических мероприятий. В
них приняли участие более 60 тысяч человек, многие граждане высказали свои идеи
по улучшению экологической ситуации в регионах.
Напомним, партпроект "Единой России" "Чистая
страна" объединяет усилия партии, органов власти, общественников, специалистов,
волонтеров и местных жителей для решения проблем на местах. Речь идет о
ликвидации незаконных свалок, повышении качества питьевой воды, снижении выбросов с предприятий. Кроме того, активисты пристально следят за соблюдением
экологического законодательства.