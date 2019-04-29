Мероприятия с участием политиков собрали на каждой из станций более ста человек

Мероприятия с участием политиков собрали на каждой из станций более ста человекРуководитель фракции ЛДПР в ГосДуме Владимир Жириновский в сопровождении коллег с рабочим визитом приехал во Владимирскую область. Вместе с главой региона Владимиром Сипягиным они проехали от Костерёво до Коврова, а затем в другую сторону – через Боголюбово до Владимира. На каждой из точек маршрута они делали остановки, во время которых проводили митинги, парламентарии и губернатор общались с местными жителями, получали от них обращения. Приём граждан также проводили юристы и сотрудники обладминистрации.Мероприятия с участием политиков собрали на каждой из станций более ста человек. Самым массовым стал митинг на вокзальной площади в областном центре.В своих выступлениях Владимир Жириновский говорил о том, что у Владимирской области точно такие же трудности, как и у других регионов страны, но зато у неё есть мощный потенциал. Это и близость к столицие, и богатая история и культура, и свои промышленные бренды, и многое другое.Он неоднократно заявил, что искренне поддерживает главу региона Владимира Сипягина и всех жителей Владимирской области.Поводами для такого взаимодействия, в частности, послужила инициатива губернатора по открытию проезда по участку улицы Северной во Владимире, вот уже три десятка лет как перекрытому «Электроприбором», для разгрузки от пробок на улице Мира, планы по строительству во Владимире многофункционального спортивного комплекса на 3,5 тысячи мест и другие.