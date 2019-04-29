Инцидент произошел в Загородном

Инцидент произошел в ЗагородномВечером 28 апреля жители микрорайона Загородный во Владимире в спешном порядке эвакуировались из своих домов. Житель одной из многоэтажек принёс в прозрачном пакете устройство, очень похожее на бомбу. Соседи забили тревогу и позвонили правоохранителям.Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что опасный предмет - унифицированная дымовая шашка. Она нужна для постановки маскирующих аэрозольных завес. Как сообщают наши коллеги, шашка сделана в габаритах противотанковой мины, поэтому кажется, что это опасный объект.«Прозрачность пакета и бдительность соседей подвели мужчину, — пишут в одном из телеграм-каналов. — Ему пришлось объяснять, где взял предмет, что хотел с ним делать, почему оказался в состоянии алкогольного опьянения и сколько ещё такого «добра» лежит у него в квартире».