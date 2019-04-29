Владимирцам либо предоставят новые квартиры, либо выплатят компенсацию

Владимирцам либо предоставят новые квартиры, либо выплатят компенсациюВо Владимире до 2025-го года планируют расселить 45 аварийных домов. Всего за 6 лет новое жильё обретут 738 человек. Им либо предоставят новые квартиры, либо выплатят компенсацию.Расходы по муниципальной программе в 2019-2021 годы превысят 107 миллионов рублей. Большая часть средств – 75,5 миллионов – поступит из федерального бюджета, ещё почти 30 миллионов добавят из областного. Город выделит 1,88 миллиона рублей.По данным пресс-службы мэрии, жилой фонд Владимира составляет 9,4 миллиона квадратных метров. Сносу подлежат 4 десятка домов, признанных аварийными до 2017-го года. Расселение пройдёт в рамках двух подпрограмм.