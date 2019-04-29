Общий вес продуктов превысил 80 килограммов

Общий вес продуктов превысил 80 килограммовНа территории оптово-розничного рынка по Владимирской области нашед продукты, запрещенные к ввозу в Россию.Специалистам пришлось изъять орехи и цветную капусту. Общий вес продуктов превысил 80 килограммов. Сообщают, что товар был в упаковке без необходимой маркировки. Не было также декларации о соответствии, и информации, откуда орехи и капусту привезли.По данным Россельхознадзора, санкционную цветную капусту и орехи уничтожили механическим путём.