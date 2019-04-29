Очередь на проведение этих соревнований составляет около 20 лет
Очередь на проведение этих соревнований составляет около 20 лет
Во Владимирскую область с рабочим визитом приехал эксперт Всемирной пахотной организации Иоганес Спикер из Нидерландов. Его цель – оценить готовность земель и инфраструктуры Суздальского района к приему летом 2020-го года 67-го чемпионата мира по пахоте.
Гость посмотрел земельные участки недалеко от села Глебовского, на которых и планируют проводить соревнования, заехал в технические мастерские местного колледжа, где расположат технический центр обслуживания тракторов и плугов, а также посетил автовокзал, куда будут доставлять соревновательную технику.
Иоганес Спикер заметил, что готовность области к приёму столь серьёзного мероприятия велика, но в оставшееся время нужно уделить максимальное внимание подготовке участков, на которых будут соревноваться на чемпионате мира.
Напомним, Владимирская область – первая из российских регионов – была выбрана Всемирной пахотной организацией для проведения чемпионата мира по пахоте. Официальное соглашение об этом планируют подписать летом этого года в рамках проведения российского чемпионата по пахоте, который будет проходить в Мордовии, на него приедут представители международной организации.
Важнейшим аргументом в пользу 33-го региона сыграл высокий уровень организации и проведения 35-го европейского чемпионата по пахоте, который проходил в Суздальском районе в прошлом году. Его участники и организаторы очаровались российским гостеприимством и эффективным менеджментом соревнований. Планируют, что в предстоящем чемпионате примут участие команды свыше 30-ти стран, а также много туристов. Так, чемпионат мира, который проходил в 2017 году в Англии, посетило больше 250 тысяч зрителей.
Для справки
Чемпионат мира по пахоте проводят ежегодно с 1953-го года под эгидой Всемирной пахотной организации, членами которой являются 32 страны.
Очередь на проведение этих соревнований составляет около 20 лет. Россия подала заявку 10 лет назад.
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