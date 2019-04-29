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<a href="https://33live.ru/novosti/29-04-2019-vo-vladimirskoj-oblasti-projdet-chempionat-mira-po-paxote.html" target="_blank">Во Владимирской области пройдет чемпионат мира по пахоте</a> - Очередь на проведение этих соревнований составляет около 20 лет