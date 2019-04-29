В китайском Сямыне завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу. Победу одержал российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

В китайском Сямыне завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу. Победу одержал российский дуэт Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.В финале Вячеслав и Олег нанесли поражение испанцам Пабло Эррере и Адриану Гавире со счетом 2-0 (21:19, 21:13. За весь турнир российские волейболисты не проиграли ни одного сета.Третье место заняла пара из Катара Шериф Юунуссе и Ахмед Тиджан, взявшая верх над итальянцами Энрико Росси и Адрианом Игнасио Карамбулой Рауричем со счетом 2-1 (13:21, 21:15, 15:10).