Вместе с коллегами общественного деятеля и правозащитника Елизаветы Глинки спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать Совет благотворителей организации Справедливая помощь Доктора Лизы. Совет поможет расширить возможности оказания адресной помощи для нуждающихся.

Вместе с коллегами общественного деятеля и правозащитника Елизаветы Глинки спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать Совет благотворителей организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Совет поможет расширить возможности оказания адресной помощи для нуждающихся.По словам руководителя "Справедливой помощи Доктора Лизы" Татьяны Константиновой, создание совета позволит оказать помощь большему количеству людей, попавших в непростую жизненную ситуацию."Справедливую помощь Доктора Лизы" основала в 2007 году Елизавета Глинка – врач паллиативной медицины. Организация оказывала помощь бездомным и умирающим больным, а также пенсионерам и инвалидам, лишившихся средств к существованию.Глинка трагически погибла в декабре 2016 года, но созданная ей благотворительная организация продолжила свою высокую миссию. Но для этого "Справедливая помощь" нуждается в поддержке, в том числе финансовой.Чтобы расширить возможности организации, Вячеслав Володин вместе с соратниками Елизаветы Глинки предложил создать Совет благотворителей. В него войду и депутаты нижней палаты. Каждый из членов совета ежегодно будет перечислять средства на нужды фонда.Глава организации Татьяна Константинова поблагодарила за поддержку. По ее словам, фонд будет отчитываться за все средства, направленные на поддержку детей. "Если мы поймем, что можем дополнительно оказывать помощь и по другим направлениям, то, несомненно, будем расширять свою благотворительную деятельность", – отметила она.Спикер Госдумы ранее пожертвовал Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" 2,5 миллиона рублей.Стоит отметить, что Вячеслав Володин направляет часть доходов на и оказание адресной помощи на протяжении нескольких лет. Общая сумма пожертвований составила 38,85 миллиона рублей.