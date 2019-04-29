В 2018 году военные расходы Российской Федерации, продолжая уменьшаться, снизились на 3,5 процента. В пятерку стран, которые больше других тратят на военные нужны, вошли США, КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.

В 2018 году военные расходы Российской Федерации, продолжая уменьшаться, снизились на 3,5 процента. В пятерку стран, которые больше других тратят на военные нужны, вошли США, КНР, Саудовская Аравия, Индия и Франция.Военные расходы России снижаются второй год подряд, сообщает РИА Новости. Оборонный бюджет составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего Россия оказалась на шестой строчке в мировом рейтинге. Согласно данным, опубликованным в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира о тенденциях в военных расходах основных стран – игроков в 2018 году, впервые с 2006 года Россия не оказалась в пятерке государств, которые тратят больше всех на военные нужды.В период с 2010 по 2015 год РФ наращивала оборонный бюджет на 4,9 – 16 процента ежегодно. В докладе поясняется, что, начиная с 2016 года, военные расходы начали сокращаться. Разовое погашение в 2016 году государственного долга перед компаниями ВПК увеличило траты на 7,2 процента. Если бы не эти выплаты, то военный бюджет России уменьшился бы на 11 процентов. Этот факт объясняет значительную часть его снижения в 2017 году – на 19 процентов.В 2018 году военные расходы России продолжили снижаться и уменьшились на 3,5 процента, хотя в абсолютных цифрах их объем был выше показателей 2009 года на 27 процентов. По данным исследования, этот показатель – самый высокий в Восточной Европе: в 2018 году на военный бюджет Российской Федерации пришлись 88 процентов совокупных субрегиональных расходов на армию.