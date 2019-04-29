Россиян предупредили о неэффективности лечения антибиотиками при ряде заболеваний. В основном, это касается вирусных инфекций.

Россиян предупредили о неэффективности лечения антибиотиками при ряде заболеваний. В основном, это касается вирусных инфекций.В Минздраве России рассказали о неэффективности лечения антибиотиками в ряде случаев. Комментарий предоставил главный специалист по инфекционным болезням у детей Юрий Лобзин, пишет .Специалист заявил, что антибиотики бессильны при заболеваниях вирусными инфекциями. К примеру, бесполезно лечить такими препаратами полиомиелит, корь, паротит и ветряную оспу. Эти инфекции не имеют "специфического противовирусного лечения", отмечает Лобзин. Он отметил, что наиболее действенным способом в борьбе с ними является вакцинопрофилактика.Кроме того, важно соблюдать личную гигиена и санитарию, хотя они и не способны искоренить инфекцию, добавил Лобзин."В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству – неэффективность антибиотиков", – заявил представитель ведомства.Ранее Минздрав России анонсировал подготовку законодательных инициатив, предполагающих запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.Тем временем, международная группа ученых впервые синтезировала противоопухолевое вещество, получившее название кедарцидин. В ходе экспериментов было установлено, что лечение антибиотиками этого вида эффективно в борьбе с раковыми клетками и устойчивыми к лекарствам бактериями, передает телеканал .