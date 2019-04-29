Хореограф Илья Авербух высказался о
популярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известному
сценарию.
Хореограф Илья Авербух высказался о
популярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известному
сценарию.
Авербух высказался об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. Он заявил, что шумиха в СМИ, которая
началась после этого, пошла Евгении Медведевой на пользу.
Фигурист
отметил, что спортсменка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, но
осталась очень обсуждаемой, в топе новостей. Авербух отметил, что раньше о проигрывающем
человеке все бы забыли, поскольку любят только победителей.
Хореограф
вывел Евгению Медведеву на чистую воду. Оказывается, уход от тренера сыграл ей
только на руку. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кем
дружит, кто против кого…" – цитирует Авербуха "Деловой Петербург".
Знаменитый фигурист сравнил ситуацию с уходом
Алексея Ягудина от своего наставника Алексея Мишина. "Единственное, что Ягудин,
после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко в
Солт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тоже
говорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется", – добавил он.
Напомним, ушла от Этери Тутберидзе после
Олимпийских игр в Пхенчхане. Там она проиграла Алине Загитовой, взяв второе место.
Фигуристка переехала в Канаду и начала работу с тренером Брайаном Орсером.