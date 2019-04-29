Хореограф Илья Авербух высказался о популярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известному сценарию.

Хореограф Илья Авербух высказался опопулярности фигуристки. Он считает, что Евгения Медведева прошла по известномусценарию.Авербух высказался об уходе фигуристки от тренера Этери Тутберидзе. Он заявил, что шумиха в СМИ, котораяначалась после этого, пошла Евгении Медведевой на пользу.Фигуристотметил, что спортсменка проиграла Олимпийские игры и другие турниры, ноосталась очень обсуждаемой, в топе новостей. Авербух отметил, что раньше о проигрывающемчеловеке все бы забыли, поскольку любят только победителей.Хореографвывел Евгению Медведеву на чистую воду. Оказывается, уход от тренера сыграл ейтолько на руку. "Фигурное катание – это всегда был немножко эпатаж. Кто с кемдружит, кто против кого…" – цитирует Авербуха "Деловой Петербург".Знаменитый фигурист сравнил ситуацию с уходомАлексея Ягудина от своего наставника Алексея Мишина. "Единственное, что Ягудин,после того как ушел к Татьяне Тарасовой, обыграл Евгения Плющенко вСолт-Лейк-Сити, а Медведева ушла от Тутберидзе и проиграла. Но тогда тожеговорили: "Как же он мог уйти!" Все повторяется", – добавил он.Напомним, ушла от Этери Тутберидзе послеОлимпийских игр в Пхенчхане. Там она проиграла Алине Загитовой, взяв второе место.Фигуристка переехала в Канаду и начала работу с тренером Брайаном Орсером.