Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине. Александр Вучич заявил, что будет отстаивать интересы Белграда, хотя ясно, что Сербия окажется единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.

Президент Сербии пообещал, что будет бороться за свою страну на предстоящем саммите в Берлине. Александр Вучич заявил, что будет отстаивать интересы Белграда, хотя ясно, что Сербия окажется единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.29 апреля в столице Германии пройдет конференция, посвященная развитию ситуации на Западных Балканах, передает телеканал "Россия 24". Инициаторами выступили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Именно они будут встречать участников. Ранее глава Сербии отметил, что не верит в успех предстоящих переговоров.