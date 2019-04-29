В Испании проходят парламентские выборы. Обработано 53,71 процента протоколов, лидирует Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Ее возглавляет председатель правительства Педро Санчес.

В Испании проходят парламентские выборы. Обработано 53,71 процента протоколов, лидирует Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП). Ее возглавляет председатель правительства Педро Санчес.Его партия получает в 350-местной нижней палате парламента 126 мест, передает ТАСС. 66 кресел достается Консервативной Народной партии, 55 – центристской партии "Граждане". Левые, объединившиеся в коалицию под названием "Мы можем", получили 42 места, крайние правые ("Вокс") – 23.Явка превысила 75 процентов. Граждане Испании выбирают 350 членов нижней палаты (Конгресса депутатов) и 208 членов верхней палаты (сенат).Выборы – досрочные: их провели на год раньше, так как нижняя палата парламента не одобрила проект бюджета, предложенный правительством на 2019 год. Это уже третье голосование за последние несколько лет.