Правящая социалистическая рабочая партия побеждает на досрочных парламентских выборах в Испании.

Правящая социалистическая рабочая партия побеждает на досрочных парламентских выборах в Испании. Она получит 123 места в парламенте, передает телеканал "Россия 24". Для формирования правительства нужно 176 мест, поэтому социалистам придется создавать коалицию с занявшей второе место Народной партией или Гражданской партией, которая находится на третьем месте.Досрочные выборы были объявлены после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджет на этот год, предложенный правительством нынешнего премьера Педро Санчеса.Глава правительства уже получил поздравления с победой от лиера Народной партии Пабло Касадо, передает ТАСС.