В подмосковной Коломне пожарный сломал ноги при тушении пожара в Никитском храме.

В подмосковной Коломне пожарный сломал ноги при тушении пожара в Никитском храме.Начальник караула находился на крыше, но из-за выброса пламени сорвался и рухнул вниз. Мужчину отвезли в больницу, где медики поставили диагноз "перелом обеих ног".Пожарный получил необходимую помощь, и его отправили домой.Пожар в Никитском храме произошел после ночной службы. Его площадь составила 300 квадратных метров, передает ТАСС.