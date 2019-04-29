В подмосковной Коломне пожарный сломал ноги при тушении пожара в Никитском храме.
В подмосковной Коломне пожарный сломал ноги при тушении пожара в Никитском храме.
Начальник караула находился на крыше, но из-за выброса пламени сорвался и рухнул вниз. Мужчину отвезли в больницу, где медики поставили диагноз "перелом обеих ног".
Пожарный получил необходимую помощь, и его отправили домой.
Пожар в Никитском храме произошел после ночной службы. Его площадь составила 300 квадратных метров, передает ТАСС.