За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 1 человек погиб и 41 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 6 детей.Зарегистрировано одно ДТП с участием водителя в состоянии опьянения. Произошло 354 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский районПо предварительной информации, 22.04.2019 г. в 12:45 в г. Александров на улице Советская водитель автомобиля «Ваз – 11193», 1966 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество движущемуся мотоциклу «Cтелс FLAME200» под управлением водителя 1971 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла с диагнозом: закрытый перелом обеих костей правой голени – госпитализирован.Петушинский районПо предварительной информации, 23.04.2019 г. в 01:10 в г. Покров на улице Герасимова водитель автомобиля «Сузуки», 1993 г.р., двигаясь со стороны ул. К. Либкнехта, при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автомобилем «Рено – Логан» под управлением водителя 1987 г.р., который двигался по главной дороге. В результате ДТП пассажир автомобиля «Сузуки», 2003 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма живота, ушиб грудной клетки, ушиб поясничного отдела позвоночника – госпитализирован.Киржачский районПо предварительной информации, 24.04.2019 г. в 12:30 на 2 км автодороги «Киржач – Ельцы – Василево – Горка» водитель мотоцикла «Инхианг», 2000 г.р., при движении со стороны г. Киржач в сторону д. Ельцы, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался в ЦРБ г. Киржач.Гороховецкий районПо предварительной информации, 25.04.2019 г. в 15:50 на 341 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Газ – 3009А1», 1992 г.р., двигаясь со стороны г. Москва в сторону г. Нижний Новгород в левой полосе движения, допустил столкновение с движущимся в попутном прямом направлении автомобилем «БЦМ – 51» на шасси «Вольво – FM» под управлением водителя 1975 г.р., который выполнял функцию автомобиля прикрытия при осуществлении работ (в движении) по очистке левого края проезжей части спецтехникой, двигался с включенными проблесковыми маяками и мигающим световым табло. В результате ДТП водитель автомобиля «Газ – 3009А1» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом надколенника – госпитализирован.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 26.04.2019 г. в 21:20 в г. Юрьев – Польский на улице Шибанкова водитель автомобиля «Шевроле – Ланос», 1996 г.р., при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «Ваз – 2112» под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле – Ланос» с диагнозом: ушиб головы, резаная рана лба, ушибы коленей направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Ваз – 2112» с диагнозом: ушиб головы, резаная рана лба, ушибы коленей направлен на амбулаторное лечение.Муромский районПо предварительной информации, 27.04.2019 г. в 14:30 на 79 км автодороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «Лада – Гранта», 1958 г.р., двигаясь в сторону г. Меленки, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Опель – Астра» под управлением водителя 1976 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. После чего осколки от данных транспортных средств повредили автомобиль «Ниссан – Ноут» под управлением водителя 1970 г.р., который двигался попутно с автомобилем «Лада – Гранта». В результате ДТП водитель автомобиля «Опель – Астра» с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушибы направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Опель – Астра», 2002 г.р., с диагнозом: сотрясение головного мозга, резаная рана волосистой части головы направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Лада – Гранта», 1957 г.р., с диагнозом: перелом среднего пальца правой кисти направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 28.04.2019 г. в 00:20 на 4 км автодороги «Цикуль – Красный Октябрь» водитель автомобиля «Фиат – Дукато», 1971 г.р., двигаясь в сторону п. Красный Октябрь, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд в правый кювет по ходу движения, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы водитель автомобиля, а также пассажиры 1992 г.р., 1991 г.р. и 1993 г.р. Еще двое пассажиров, 1985 и 1995 г.р., направлены на амбулаторное лечение.