В Паустово живут чуть больше 1000 человек

В Паустово живут чуть больше 1000 человекС 4 по 19 февраля этого года в рамках акции «Дарите книги с любовью» в 2-х корпусах Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи собирали книги для читателей Паустовской сельской библиотеки (МБУК «Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимирской области»).В Паустово живут чуть больше 1000 человек. Поселковая библиотека –островок добра и уюта, душевного общения и интересных книг. Дети часто приходят в библиотеку: общаются, рисуют и участвуют в праздниках и вечерах. К сожалению, новых и ярких книг в библиотеке очень мало, фонд обветшал и устарел.Лариса Владимировна Гаврилова, главный библиотекарь, была растрогана до слёз нашим подарком:«Знаете, нам особенно не хватало новых красивых и ярких книг для детей. Взрослая литература ещё как-то пополнялась за счёт личных подарков от жителей, а вот ребят порадовать было нечем. Спасибо вам огромное, такой замечательный подарок для нас».Юные читатели Паустовской сельской библиотеки были в восторге, дети ждали новых книг! Ребята, очень начитанные, с лёгкостью ответили на все вопросы литературных викторин и получили небольшие сувениры.Более 550 книг подарили Паустовской сельской библиотеке!Дорогие наши читатели, эти книги помогли собрать нам ВЫ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем неравнодушным владимирцам, спасибо друзьям Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, которые не первый год поддерживают акцию «Дарите книги с любовью»: Отделению Владимир Центрального Банка РФ во главе с управляющим Калашниковой Н.В, начальнику экономического отдела Разовой Л.Л., главному экономисту экономического отдела Парамоновой И.В..Сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи приехали в Паустово не только с книгами: в год Театра сотрудники показали ребятам теневой спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Свинопас».