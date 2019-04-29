В Паустово живут чуть больше 1000 человек
В Паустово живут чуть больше 1000 человек
С 4 по 19 февраля этого года в рамках акции «Дарите книги с любовью» в 2-х корпусах Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи собирали книги для читателей Паустовской сельской библиотеки (МБУК «Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимирской области»).
В Паустово живут чуть больше 1000 человек. Поселковая библиотека –островок добра и уюта, душевного общения и интересных книг. Дети часто приходят в библиотеку: общаются, рисуют и участвуют в праздниках и вечерах. К сожалению, новых и ярких книг в библиотеке очень мало, фонд обветшал и устарел.
Лариса Владимировна Гаврилова, главный библиотекарь, была растрогана до слёз нашим подарком:
«Знаете, нам особенно не хватало новых красивых и ярких книг для детей. Взрослая литература ещё как-то пополнялась за счёт личных подарков от жителей, а вот ребят порадовать было нечем. Спасибо вам огромное, такой замечательный подарок для нас».
Юные читатели Паустовской сельской библиотеки были в восторге, дети ждали новых книг! Ребята, очень начитанные, с лёгкостью ответили на все вопросы литературных викторин и получили небольшие сувениры.
Более 550 книг подарили Паустовской сельской библиотеке!
Дорогие наши читатели, эти книги помогли собрать нам ВЫ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем неравнодушным владимирцам, спасибо друзьям Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, которые не первый год поддерживают акцию «Дарите книги с любовью»: Отделению Владимир Центрального Банка РФ во главе с управляющим Калашниковой Н.В, начальнику экономического отдела Разовой Л.Л., главному экономисту экономического отдела Парамоновой И.В..
Сотрудники Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи приехали в Паустово не только с книгами: в год Театра сотрудники показали ребятам теневой спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Свинопас».