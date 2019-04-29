Эдгард Запашный прокомментировал громкий скандал вокруг победы дочери Алсу в популярном конкурсе. По его мнению, на детей вылили слишком много грязи.

Эдгард Запашный прокомментировал громкий скандал вокруг победы дочери Алсу в популярном конкурсе. По его мнению, на детей вылили слишком много грязи.Дочь Алсу Микелла Абрамова и другие участники голоса пострадали незаслуженно в результате громкого скандала вокруг победы девочки в финале шоу "Голос. Дети". Такое мнение выразил Эдгард Запашный, прокомментировав происходящее в своем Instagram.Дрессировщик признался, что финал конкурса не смотрел, но теперь точно не собирается. По мнению Запашного, скандал спровоцировали интриги взрослых, а пострадали в результате невинные дети."Стыдно становится, потому что взрослые не осознают это, когда принимают судьбоносные решения!", – написал Запашный.Он добавил, что ему очень жаль всех участников шоу, из-за травли и грязи, которая "полилась в сторону детишек".Ранее Алла Пугачева и Светлана Лобода лично встретились с детьми, которые уступили дочери Алсу Микелле Абрамовой в финале шоу "Голос. Дети".Скандал вокруг шоу разгорелся после объявления результатов финала – дочь Алсу вырвалась вперед с большим отрывом. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что после недовольства зрителей была организована проверка.