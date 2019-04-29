Андрей Аршавин решил отвлечься от грустных мыслей, связанных
с бракоразводным процессом. Звезду футбола застукали в питерском кафе в
компании двух красоток.
Андрей Аршавин решил отвлечься от грустных мыслей, связанных
с бракоразводным процессом. Звезду футбола застукали в питерском кафе в
компании двух красоток.
Посетители заведения в Санкт-Петербурге удивились появлению
. Одна из присутствовавших дам решилась снять известного
футболиста на видео. Бывший игрок "Зенита" отлично проводил время в
компании сразу двух спутниц.
Кроме красоток, Андрея Аршавина сопровождала охрана. Как
утверждает автор ролика, к звезде телохранители никого не подпускали. Футболист
был в приподнятом настроении, курил кальян и мило беседовал с девушками. К
сожалению, спутниц Аршавина в полутьме опознать не удалось.
Процесс по делу о разводе и его жены Алисы
Казьминой проходит в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Предполагается,
что футболист будет ежемесячно выплачивать супруге и маленькой дочери алименты
в размере четырех миллионов рублей – до окончания бракоразводного процесса.
При этом защита Андрея Аршавина подчеркивает, что для
спортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллиона
такая же заоблачная, как и для обычного человека. По их мнению, у Алисы нет шансов
добиться такого решения суда. Аршавин тем временем на встречу с супругой не
соглашается – заявляет, что опасается провокаций.
А вот со старшими детьми – от Юлии Барановской – возобновил общение.
Спортсмен не раз выкладывал снимки с сыновьями в соцсети.
Поговаривали даже, что футболист намерен воссоединиться с Юлией. Однако Барановская такую возможность категорически отрицает, пишет Teleprogramma.pro.