Андрей Аршавин решил отвлечься от грустных мыслей, связанных с бракоразводным процессом. Звезду футбола застукали в питерском кафе в компании двух красоток.

Андрей Аршавин решил отвлечься от грустных мыслей, связанныхс бракоразводным процессом. Звезду футбола застукали в питерском кафе вкомпании двух красоток.Посетители заведения в Санкт-Петербурге удивились появлению. Одна из присутствовавших дам решилась снять известногофутболиста на видео. Бывший игрок "Зенита" отлично проводил время вкомпании сразу двух спутниц.Кроме красоток, Андрея Аршавина сопровождала охрана. Какутверждает автор ролика, к звезде телохранители никого не подпускали. Футболистбыл в приподнятом настроении, курил кальян и мило беседовал с девушками. Ксожалению, спутниц Аршавина в полутьме опознать не удалось.Процесс по делу о разводе и его жены АлисыКазьминой проходит в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга. Предполагается,что футболист будет ежемесячно выплачивать супруге и маленькой дочери алиментыв размере четырех миллионов рублей – до окончания бракоразводного процесса.При этом защита Андрея Аршавина подчеркивает, что дляспортсмена, который уже завершил футбольную карьеру, сумма в четыре миллионатакая же заоблачная, как и для обычного человека. По их мнению, у Алисы нет шансовдобиться такого решения суда. Аршавин тем временем на встречу с супругой несоглашается – заявляет, что опасается провокаций.А вот со старшими детьми – от Юлии Барановской – возобновил общение.Спортсмен не раз выкладывал снимки с сыновьями в соцсети.Поговаривали даже, что футболист намерен воссоединиться с Юлией. Однако Барановская такую возможность категорически отрицает, пишет Teleprogramma.pro.