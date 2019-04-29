Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов президента. Но это только формальность. Сами украинцы говорят, уже вечером 21 апреля вздохнули с облегчением.

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов президента. Но это только формальность. Сами украинцы говорят, уже вечером 21 апреля вздохнули с облегчением. В Киеве впервые за последние пару месяцев не слышно политических лозунгов. На Майдане и у здания Центризбиркома спокойно: в отличие от первого тура нет ни палаток, ни активистов.В штабе-победителя угощали шампанским и бургерами. А сам слуга народа вышел к журналистам под саундтрек из одноименного сериала. Тут же — пресс-конференция. Причем одна из первых тем для обсуждения — судьба "Квартала-95".Среди возможных кадровых изменений Зеленский определенно высказался об одном: заочно снял с поста генпрокурора Юрия Луценко. "Луценко — это старая команда, мы будем назначать новых людей", — заверил Зеленский.И, конечно, вопрос о перспективах отношений с Россией. "Мы будем действовать в Нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Считаю, что там у нас будут кадровые замены ", — рассказал Зеленский.Пресс-конференция закончилась неожиданно быстро — уже спустя 20 минут. Зеленский заявил: устал, в ближайших планах — отдых. Он и правда пропал из публичного пространства, спустя пару дней появился у стен Верховной Рады. Не в деловом костюме, а в спортивных шортах. В Мариинский парк пришел размяться.А вот поверженный соперник отдыхать не собирается. Администрация еще действующего президента призвала украинцев прийти на акцию "Спасибо, Петр!". Фактически Порошенко сам попросил у народа благодарности.На площади перед зданием администрации президента собрались около тысячи человек . В вышиванках и с украинскими флагами. На Банковую пришли самые ярые сторонники Порошенко. Плакали, кричали громко. Но кроме уже избитого безвиза и позорного томоса вспомнить ничего не смогли.Впервые за последние недели Порошенко не прерывали свист и крики "Позор!". Противники кандидата на Банковую просто не пришли. В таких комфортных условиях президент делал громкие заявления: уйдет с Банковой, но останется в политике. Более того, очень скоро вернется в свое кресло.Он признал свое поражение, поздравил Зеленского и пошел в наступление: заявил, твердо намерен подписать закон об идентичности украинского языка. По сути, эта реформа запрещает русский на Украине. В Раде сторонники Порошенко во главе со спикером Парубием рьяно взялись за дело. Нелепо, но даже обсуждать закон не смогли без почти запрещенной речи.Пока вместо штрафа — отключение микрофонов. После подписания закона за недостаточный уровень "украинства" придется платить. Причем коснется это не только официальной и публичной сфер — повлияет закон и на быт граждан. Говорить исключительно на мове придется в кафе, магазинах и аптеках. Разрешат на русском разве что молиться.На востоке люди пишут петиции и протестуют. Тем временем прямой реакции Зеленского не последовало. Только в Facebook он изменил имя профиля . С русского — на украинский. Единственное сообщение от избранного президента: "Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", а сам через два дня – назад". Пока у Зеленского отдых, остальное подождет.