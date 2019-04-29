Офтальмолог обследует 180 человек

Офтальмолог обследует 180 человекВ мае в мобильном офтальмологическом комплексе обследуют жителей Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Зрение проверят у 180 человек.Пациенты проходят диагностические процедуры и получают консультацию офтальмолога. Врачи определят визус на авторефкератометре, осмотрят передний отрезок глаза, тонометрию на бесконтактном тонометре, осмотрят сетчатку и глазного дна, а также осмотрят переднюю камеру и угла передней камеры с использованием специальной диагностической линзы Гольдмана.Желающим нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.