Вячеслав Мясников высказался в поддержку финалиста Голос. Дети
Ержана Максима. Участник шоу Уральские пельмени обратился к мальчику со своей
страницы в Instagram.
Вячеслав Мясников высказался в поддержку финалиста "Голос. Дети"
Ержана Максима. Участник шоу "Уральские пельмени" обратился к мальчику со своей
страницы в Instagram.
Мясников посоветовал
проигравшему дочери Алсу Микелле Ержану "не грустить". "Все встанет
на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосований
и прочих выдумок", – приводит запись артиста
Кроме того, звезда шоу "Уральские
пельмени" предложил Ержану спеть вместе. "Если хочешь, будем выступать вместе.
Песни я напишу, ну и наконец-то, хоть кто-то научит меня
петь", – заявил Вчеслав Мясников.
Поклонники одобрили
предложение участника "Классная идея", "Очень
жаль, что несправедливость добралась и до детей. Хочется верить, что
действительно @maksim_erjan достигнет своих высот! Спасибо, Слава, что
поддерживаете мальчика!", "Спасибо Вам! Хоть кто-то встал на защиту
таланта!", – прокомментировали подписчики идею Мясникова.
Ранее другой участник Сергей Исаев назвал Максима Ержана
"настоящим" победителем. Артист предложил пригласить ребенка
на шоу "Голоса Екатеринбурга". Напомним, по результатам
онлайн-голосования Ержан проиграл дочери Алсу Микелле Абрамовой. Победу девочки
зрители поставили под сомнение. В связи с широким общественным резонансом Первый
канала проводит проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети".