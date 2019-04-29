Вячеслав Мясников высказался в поддержку финалиста Голос. Дети Ержана Максима. Участник шоу Уральские пельмени обратился к мальчику со своей страницы в Instagram.

Вячеслав Мясников высказался в поддержку финалиста "Голос. Дети"Ержана Максима. Участник шоу "Уральские пельмени" обратился к мальчику со своейстраницы в Instagram.Мясников посоветовалпроигравшему дочери Алсу Микелле Ержану "не грустить". "Все встанетна свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс-голосованийи прочих выдумок", – приводит запись артистаКроме того, звезда шоу "Уральскиепельмени" предложил Ержану спеть вместе. "Если хочешь, будем выступать вместе.Песни я напишу, ну и наконец-то, хоть кто-то научит меняпеть", – заявил Вчеслав Мясников.Поклонники одобрилипредложение участника "Классная идея", "Оченьжаль, что несправедливость добралась и до детей. Хочется верить, чтодействительно @maksim_erjan достигнет своих высот! Спасибо, Слава, чтоподдерживаете мальчика!", "Спасибо Вам! Хоть кто-то встал на защитуталанта!", – прокомментировали подписчики идею Мясникова.Ранее другой участник Сергей Исаев назвал Максима Ержана"настоящим" победителем. Артист предложил пригласить ребенкана шоу "Голоса Екатеринбурга". Напомним, по результатамонлайн-голосования Ержан проиграл дочери Алсу Микелле Абрамовой. Победу девочкизрители поставили под сомнение. В связи с широким общественным резонансом Первыйканала проводит проверку результатов голосования в финале шоу "Голос. Дети".