29.04.2020

2020-04-29 20:50:09

2 млрд. рублей задолжали жители области владимирским энергетикам

Владимирские энергетики обеспокоены резким увеличением задолженности своих клиентов, как физических, так и юридических лиц, за тепло и электричество. Руководители компаний "ЭнергосбыТ Плюс", "Энергосбыт Волга" и "ОРЭС-Владимирская область" провели совместную пресс-конференцию.

Пресс-конференция энергетиков проходит в режиме онлайн. Офисы компаний перешли на удалёнку, центры обслуживания клиентов закрыты. Заплатить за тепло и свет сейчас можно не выходя из дома - в личном кабинете, но для многих людей этот способ, по всей видимости, не самый простой. В компании "ЭнергосбыТ Плюс" заявляют, что с первого апреля собираемость по теплу упала на двадцать шесть процентов, по электроэнергии – на десять. Общая сумма задолженности на текущий момент больше двух миллиардов рублей. При этом до конца года в стране введен мораторий на взыскание пеней с жителей и организаций -исполнителей коммунальных услуг .

Валерий Маковский, директор Владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс": "Мы не можем требовать в судебном порядке получение пеней с наших клиентов, но при этом, это постановление ни в коем случае не отменяет самой обязанности платить за коммунальные услуги... Я надеюсь, что наши клиенты - благоразумные, будут своевременно платить. При этом, сейчас проводим акцию: "Весна - тают пени". Те, кто погашает долги до мая, июня месяца, погашаются все пени, до ввода этого постановления, до первого апреля".

И примерно такая же ситуация сейчас у всех ресурсоснабжающих предприятий - по всей цепочке. К примеру задолженность Владимиртеплогаза за электроэнергию перед гарантирующим поставщиком на сегодня составляет уже почти сто четыре миллиона рублей. Среди крупнейших должников "Александровские коммунальные системы"- 53 миллиона , "Струнинский тепло-водоканал" - 32.

Александр Москвитин, генеральный директор ООО "Энергосбыт Волга": "Основное снижение - это группа потребителей ЖКХ, это теплоснабжающие и водоснабжающие организации - по ним просадка практически до пятидесяти процентов. По населению у нас аналогичная ситуация, она начинает вызывать тревогу. Но не критичная - тоже в пределах десяти процентов".

Николай Голенкевич, главный управляющий директор АО "ОРЭС-Владимирская область": "Режим позволяет и сейчас вводить достаточно жесткие меры. И у нас уже от коллег - гарантирующих поставщиков - приходят списки потребителей на отключение. Поэтому я бы хотел присоединиться и попросить, чтобы по-максимуму свою финансовую дисциплину пересмотреть в сторону того, чтобы оплачивать... Ресурс платить придётся обязательно".

Энергетики напоминают, что конец отопительного сезона для них означает еще и начало подготовки к следующей зиме и как эта подготовка будет проведена, зависит в том числе и от своевременной оплаты услуг.

Никита Тарбеев, Александр Чунаев

"Вести-Владимир"