29 апреля астероид пролетит над Новосибирском. Об этом сообщает ГТРК Новосибирск со ссылкой на специалистов городского планетария. У местных жителей есть возможность наблюдать небесное тело на протяжении всей ночи. Однако увидеть его смогут не все.

29 апреля астероид пролетит над Новосибирском. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на специалистов городского планетария. У местных жителей есть возможность наблюдать небесное тело на протяжении всей ночи. Однако увидеть его смогут не все."По своей яркости объект относится к одиннадцатой звездной величине. Рассмотреть его можно только в крупных обсерваториях. Поэтому горожане, взглянув на небо, его не заметят", – пояснили сотрудники планетария.Астероид 1998 OR2 окажется на максимально близком расстоянии от Новосибирска около 17 часов вечера. В новосибирском планетарии пояснили, что столкновение с Землей этого объекта не произойдет еще 100-200 лет, так как он находится от нашей планеты на расстоянии, в 16 раз превышающем дистанцию до Луны.