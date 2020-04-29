Смертей от коронавируса в регионе по-прежнему пять
Согласно данным в официальной бюллетене администрации Владимирской области по коронавирусу от 29 апреля, в регионе уже 33 человека выздоровели от коронавирусного заболевания.
10 – в Муроме;7 – в Коврове;6 – во Владимире;5 – в Гусь-Хрустальном;3 – в Александрове;По одному – в Радужном и Юрьев-Польском.
Смертей от коронавируса в регионе по-прежнему пять, несмотря на подтверждённую Белым домом информацию о том, что во Владимире , заражённый COVID-19.
Всего в регионе к 29 апреля .