Три американских авиаперевозчика обратились в Министерство транспорта США за разрешением приостановить полеты более чем в 20 городов страны. Компании ссылаются на упавший более чем на 95% спрос и необходимость экономии ресурсов.

Компании Delta Air Lines, JetBlue Airways и Spirit Airlines обратились в Министерство транспорта США с просьбой разрешить им приостановить полеты более чем в 2 десятка городов страны, сообщает Reuters. Спрос на внутренние перелеты упал более чем на 95% и перевозчики пытаются минимизировать расходы.В частности, JetBlue хочет до 30 сентября прекратить полеты в 16 аэропортов США, включая Чикаго, Атланту, Хьюстон, Сиэтл, Лас-Вегас, Филадельфию, Даллас и Детройт.Delta хочет приостановить полеты в девять аэропортов: Лансинг, Флинт и Каламазу в Мичигане, а также Вустер в Массачусетсе, Хилтон-Хед в Южной Каролине, Покателло в Айдахо, Брансуик в Джорджии, и Мельбурн в штате Флорида. По информации Delta Air Lines, в период с 1 по 22 апреля ежедневно рейсами в эти аэропорты пользовались от 1 до 14 пассажиров. В авиакомпании указывают на то, что в ряде случаев пассажиры вполне могут пользоваться рейсами в другие близлежащие к пунктам назначения аэропорты.Spirit Airlines запросила у департамента разрешение на приостановку полетов в Шарлотт в Северной Каролине, Денвер в Миннеаполисе, Сиэтл, Портленд и Феникс. В компании утверждают, что требование осуществлять полеты “в период практически нулевого спроса противоречит общественным интересам, поскольку тратит скудные финансовые ресурсы, практически ничего не давая”.Проблема в том, что поддержание авиакомпаниями минимального уровня обслуживания является обязательным условием для получения финансовой помощи от государства. Предполагается, что эти гранты в рамках пакета экономических стимулов, утвержденных Конгрессом, позволят перевозчикам выплачивать сотрудникам зарплату.Ранее в апреле американский Минтранс уже отказал Spirit по большинству запросов и компания была вынуждена возобновить рейсы в несколько штатов. Кроме того, ведомство потребовало от JetBlue сохранения полетов по девяти направлениям. Министерство также отклонило ранее запросы от United Airlines и Frontier Airlines. Единственное направление, на котором Минтранс разрешил приостановку рейсов – Гавайи: в начале этой недели власти штата продлили обязательный 14-дневный карантин для прибывающих туда до 31 мая.