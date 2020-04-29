Звезда сериала Джульбарс не так давно стала мамой. Актриса
Мария Андреева поделилась нестандартным методом воспитания.
Звезда сериала "Джульбарс" не так давно стала мамой. Актриса
Мария Андреева поделилась нестандартным методом воспитания.
20 января 33-летняя артистка родила сына. Наследника знаменитость
назвала Ильей.
Мальчик активно развивается и, как все малыши, иногда
изводит родителей плачем. Чтобы успокоить кроху, Мария Андреева придумала
хитрую уловку: она включает бытовую технику, которая издает монотонные и
негромкие звуки. В ход идет фен для волос или пылесос, например. Также Илью
усмиряет звук льющейся из крана воды.
Как рассказала Мария Андреева в эфире ток-шоу "Вечерний Ургант"
Первого канала, самым эффективным электроприбором в деле успокоения младенцев
оказался фен. Он не только равномерно шумит, но и дает тепло. Звезда сериала
"Джульбарс" подчеркнула, что быть матерью ей очень нравится.
30 Янв 2020 в 3:42 PST
Напомним, Мария Андреева и стоматолог Антон Хундадзе
поженились в ноябре 2018 года. Свадьбу влюбленные провели тайно. Актриса не
любит оповещать поклонников о событиях личной жизни. Через год . Свое интересное положение Мария Андреева тоже тщательно скрывала. О
беременности звезды знали только самые близкие.