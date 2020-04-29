Звезда сериала Джульбарс не так давно стала мамой. Актриса Мария Андреева поделилась нестандартным методом воспитания.

Звезда сериала "Джульбарс" не так давно стала мамой. АктрисаМария Андреева поделилась нестандартным методом воспитания.20 января 33-летняя артистка родила сына. Наследника знаменитостьназвала Ильей.Мальчик активно развивается и, как все малыши, иногдаизводит родителей плачем. Чтобы успокоить кроху, Мария Андреева придумалахитрую уловку: она включает бытовую технику, которая издает монотонные инегромкие звуки. В ход идет фен для волос или пылесос, например. Также Ильюусмиряет звук льющейся из крана воды.Как рассказала Мария Андреева в эфире ток-шоу "Вечерний Ургант"Первого канала, самым эффективным электроприбором в деле успокоения младенцевоказался фен. Он не только равномерно шумит, но и дает тепло. Звезда сериала"Джульбарс" подчеркнула, что быть матерью ей очень нравится.30 Янв 2020 в 3:42 PSTНапомним, Мария Андреева и стоматолог Антон Хундадзепоженились в ноябре 2018 года. Свадьбу влюбленные провели тайно. Актриса нелюбит оповещать поклонников о событиях личной жизни. Через год . Свое интересное положение Мария Андреева тоже тщательно скрывала. Обеременности звезды знали только самые близкие.